Börsenplätze SBF-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SBF-Aktie:

6,50 EUR +8,33% (17.04.2020, 12:00)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (17.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) von "kaufen" auf "halten" herunter.SBF habe am Mittwoch eine Zwischenmitteilung zum ersten Quartal veröffentlicht, die einen starken Jahresauftakt offenbare und die Annahme bestärke, dass das Unternehmen ohne substanzielle Beeinträchtigungen durch die "Coronakrise" kommen dürfte.Umsatz und Ergebnis in Q1 deutlich über Vorjahresniveau: Der Konzernerlös sei in Q1 dank einer weiterhin starken Auftragslage um 19,7% yoy auf 4,9 Mio. Euro gestiegen und damit weitgehend im Rahmen unserer Erwartung (MONe: 4,8 Mio. Euro). Ergebnisseitig hätten sowohl das EBITDA (+29,4% yoy auf 1,2 Mio. Euro) als auch das EBT (+32,2% yoy auf 1,0 Mio. Euro) und der Periodenüberschuss (+25,5% yoy auf 0,9 Mio. Euro) überproportional zulegen können. Die erzielte Profitabilität liege damit auf allen Ebenen leicht über den Prognosen des Analysten, was seines Erachtens auf einen unterjährig günstigen Auftragsmix mit vergleichsweise hochmargigen Projekten im Auftaktquartal zurückzuführen sein dürfte.Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr unverändert positiv: Angesichts des robusten Sentiments im Bahntechnikmarkt rechne der Vorstand auch für den restlichen Jahresverlauf mit einem erfreulichen Geschäftsverlauf und erwarte weiterhin, den Erlös auf rund 21,6 Mio. Euro und das EBT auf etwa 3,6 Mio. Euro (2019: 3,3 Mio. Euro) steigern zu können. Neben der ohnehin soliden Visibilität dank eines Auftragsbestands von rund 31,0 Mio. Euro (per Ende März) mache sich für SBF das weitgehend konjunkturunabhängige Branchenumfeld mit zahlreichen Kunden bzw. Endabnehmern der öffentlichen Hand derzeit besonders bezahlt. So habe der Vorstand bislang keinerlei Signale für potenzielle Auftragsstornierungen von Seite der Kunden erhalten, da diese die dringend erforderlichen Infrastruktur- und Kapazitätsprojekte im für die Bevölkerung unverzichtbaren Schienenverkehr ungeachtet der momentanen Krisensituation umsetzen würden.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, ist vom strukturellen Investment Case unverändert überzeugt, stuft die SBF-Aktie angesichts der starken Performance (+72% YTD) jedoch bei unverändertem Kursziel von 6,50 Euro von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link