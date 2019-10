Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,64 EUR +10,32% (11.10.2019, 16:07)



NYSE-Aktienkurs SAP-Aktie:

USD 127,89 +10,98% (11.10.2019, 16:06)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (11.10.2019/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Julian Serafini von Jefferies & Co:Julian Serafini, Aktienanalyst vom Investmenthaus Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) zu kaufen.Der Rücktritt von Vorstandschef Bill McDermott sei eine Überraschung. Die Ernennung von Jennifer Morgan und Christian Klein als Co-CEO's sei aber ein Zeichen von Kontinuität und des Fokus' auf eine organische Entwicklung, so die Analysten von Jefferies & Co.Die Quartalszahlen von SAP SE seien derweil besser ausgefallen als angenommen. Analyst Julian Serafini sieht sich in seiner Investmentthese bestätigt.In ihrer SAP-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel weiterhin mit "buy" ein und halten am Kursziel von 138,00 EUR fest.Börsenplätze SAP-Aktie:XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:114,90 EUR +9,49% (11.10.2019, 15:52)