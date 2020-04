Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (22.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) und das Kursziel von 133,00 EUR.Die aus Sicht des Analysten erfreulich ausgefallenen Eckdaten für das Q1/2020 seien bei Vorlage der endgültigen Q1-Zahlen bestätigt worden. Zudem seien die Mitte April gesenkten Zielsetzungen für 2020 bekräftigt worden. Der Konzern gehe weiterhin davon aus, dass sich die aktuelle Situation bis in das zweite Quartal verschlechtern werde. Für die zweite Jahreshälfte rechne SAP jedoch damit, dass sich die Entwicklung allmählich wieder verbessern werde - sofern die Wirtschaft in vielen Ländern wieder hochgefahren werde und die Ausgangsbeschränkungen der Bevölkerung aufgehoben würden.Darüber hinaus habe SAP bei Präsentation der Q1-Zahlen (21.04.) überraschend mitgeteilt, dass die Co-Vorstandsvorsitzende Jennifer Morgan zum Ende des Monats das Unternehmen nach nur sechs Monaten wieder verlassen werde und dann nur noch Christian Klein als alleiniger Vorstandsvorsitzender SAP führen werde. Begründet werde dieser Schritt damit, dass es angesichts der Corona-Pandemie eine "klare Führung" brauche. Aus Sicht des Analysten dürften hier aber noch andere Gründe ausschlaggebend gewesen sein, da es eine klare Führung auch in wirtschaftlich guten Zeiten brauche bzw. SAP laut eigenen Aussagen ja nur von einer eher kurzfristigen Beeinträchtigung durch die Corona-Pandemie mit zudem baldigem Ende ausgehe. Auch warum die Entscheidung ausgerechnet gegen Morgan gefallen sei, habe SAP nicht begründet. Seine Mitte April gekappten Prognosen behalte der Analyst nun bei.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die SAP-Aktie. (Analyse vom 22.04.2020)