Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,16 EUR -0,39% (25.06.2019, 08:29)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com (25.06.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - SAP dürfte die langfristige Rally weiter fortsetzen - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) zählt zu den ganz starken deutschen Werten in diesem Jahr, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Denn die Aktie sei eine der wenigen, die auf ein neues Allzeithoch geklettert seien. Am 26. April 2019 habe der Wert ein Hoch bei 117,08 EUR markiert. Anschließend habe er in einer bullischen Flagge bis auf das Vorgängerhoch konsolidiert. Am 18. Juni sei der Ausbruch aus der Konsolidierung gelungen. SAP habe auch gleich ein neues Allzeithoch erzielt und damit die langfristige Aufwärtsbewegung bestätigt.SAP dürfte in den nächsten Tagen und Wochen die langfristige Rally weiter fortsetzen. Ein Anstieg in den Bereich um 129,00 bis 130,00 EUR erscheine möglich. Ein Rücksetzer unter 117,08 EUR wäre noch kein Drama. Erst im Falle einer Rückkehr in die Flagge, deren Oberkante heute bei 114,37 EUR verlaufe, würde sich das Chartbild verschlechtern. In diesem Fall würden Abgaben bis 108,52 EUR drohen. (Analyse vom 25.06.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:118,82 EUR +0,27% (24.06.2019, 17:35)