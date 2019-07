Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Am Donnerstag sei es soweit: SAP lege die Zahlen zum zweiten Quartal vor. Die Zahlen des DAX-Konzerns würden als richtungsweisend für die Softwareindustrie gelten. Analysten würden erwarten, dass SAP seinen Wachstumskurs beibehalte - alles andere wäre eine Riesenenttäuschung. Doch keine Panik, die Chancen stünden gut, dass SAP die Erwartungen erfülle.Die Analysten würden im zweiten Quartal eine Steigerung des Umsatzes um zwölf Prozent auf 6,71 Milliarden Euro erwarten. Der Gewinn je Aktie solle um 59 Prozent auf 1,10 Euro ansteigen.Im letzten Quartal seien die Wachstumsimpulse insbesondere aus dem Cloud-Bereich gekommen. Analysten würden daher auch im laufenden Quartal einen deutlichen Anstieg bei den Clouderlösen von 41 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro erwarten. Es sei wichtig, dass SAP hier die Wachstumsdynamik aufrechterhalte, da sonst das Langfrist-Ziel einer Verdreifachung der Clouderlöse bis 2023 nicht erreichbar sei.Als Indikator, ob die Cloud-Umstellung nicht auf Kosten des laufenden Geschäfts gehe und ob sich kostenschlankere Cloud auszahle, diene die operative Marge. Analysten würden hier 27,7 Prozent erwarten - eine Verbesserung um 40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Langfristig wolle SAP die Marge um 500 Basispunkte verbessern.Dieser Vertrauensvorschuss müsse sich SAP jetzt mit anhaltend guten Zahlen verdienen. Würden die Erwartungen nicht erfüllt, könnte das zu deutlichen Kurseinbrüchen führen. Angesichts der anhaltend starken Investitionen in Cloud-Software dürfte SAP die Wachstumsdynamik jedoch aufrechterhalten können. Mitte Juni habe bereits US-Konkurrent Oracle mit überraschend guten Zahlen in der Cloud überrascht."Der Aktionär" erwarte eher, dass SAP die Prognose für das Gesamtjahr leicht anheben werde. Die Rally sollte damit auch nach den Zahlen weiterlaufen.Anleger sollten bei der SAP-Aktie dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 16.07.2019)