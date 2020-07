Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (06.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) nach wie vor zu kaufen.Lange Zeit sei es ruhig um den deutschen Softwarehersteller gewesen. Nun habe die SAP-Aktie im positiven Marktumfeld den charttechnischen Ausbruch geschafft. Am Montag steige der Kurs um über zwei Prozent auf 130,56 Euro. Rückenwind erhalte die Aktie von einer positiven Analystenstimme. Wieder einmal stehe das Cloudgeschäft im Fokus.Die Investmentbank Bryan Garnier erhöhe ihr Kursziel von 128 auf 136 Euro. Der Grund für die Kurszielanhebung: SAP komme der hohe Anteil an wiederkehrenden Einnahmen zugute. Diese würden vor allem vom Cloudgeschäft getrieben.Das Cloudgeschäft sei seit Jahren der größte Wachstumstreiber beim Walldorfer Technologiekonzern. 2019 habe SAP in diesem Bereich einen Umsatz von knapp sieben Milliarden Euro erwirtschaftet, was etwa 25 Prozent der gesamten Konzerneinnahmen entsprochen habe. Zum Vergleich: 2013 seien es noch 614 Millionen Euro gewesen.SAP habe stark in das Geschäftsfeld mit ausgelagerten Daten und dezentralen Zugriffsdaten investiert. Spannend werde jetzt sein, inwiefern sich dieses Geschäftsfeld im 2. Quartal vor dem Hintergrund von Corona und Home Office entwickelt habe. Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal würden voraussichtlich am 27. Juli bekannt gegeben.Die SAP-Aktie bleibt ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: