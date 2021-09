Börsenplätze SAP-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Im Zuge seiner ehrgeizigen Strategie möchte SAP möglichst viele Kunden zum Übergang in die Cloud überreden. CEO Christian Klein habe zuletzt sogar von der erhöhten Nachfrage nach SAPs Cloud-Angebot "Rise with SAP" gesprochen. Nun zeige jedoch eine aktuelle Kundenumfrage, dass SAP bei weitem noch nicht am Ziel sei.Obwohl fast die Hälfte der befragten Mitglieder der SAP-Anwendergruppe DSAG die Cloud-Dienste im Allgemeinen als positiv bewerten würden, würden nur 30 Prozent positive Erfahrungen mit der Cloud im SAP-Bereich machen. Im Non-SAP-Bereich seien es dagegen 60 Prozent."Lediglich ein Drittel an Zustimmung ist ein überraschendes Ergebnis", habe der DSAG-Vorstandsvorsitzende Jens Hungershausen am Montag bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse gesagt."Es zeigt, dass SAP wichtige Themen wie Lizenzierung, Integration und Sicherheit noch besser lösen und damit Vertrauen schaffen muss. Zum Beispiel mit tragfähigen Konzepten und viel Überzeugungsarbeit", ergänze Hungershausen.Die Umfrage der DSAG-Gruppe zeige, dass der DAX-Konzern noch sehr viel Überzeugungsarbeit bei seinen Kunden leisten müsse. Denn auch die beste Cloud-Strategie nütze am Ende nichts, wenn die Kunden unzufrieden seien und/oder zur Konkurrenz wechseln würden.Anleger bleiben bei der SAP-Aktie investiert, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link