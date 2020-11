Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

92,00 EUR +1,22% (03.11.2020, 10:38)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,76 EUR +1,75% (03.11.2020, 10:23)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (03.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareriese SAP stehe aktuell im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Denn nach den Quartalszahlen habe SAP am Montag letzte Woche ein wahres Börsenbeben ausgelöst. Die Aktie des deutschen Vorzeigeunternehmens sei an einem Tag über 20 Prozent in die Knie gegangen.Offensichtlich hätten sich die Anleger von einem einzigen Quartalsbericht aus der Fassung bringen lassen. Der genaue Blick auf die Unternehmensstrategie und die Kennzahlen zeige jedoch, dass SAP nach wie vor ein Top-Unternehmen bleibe und sich die richtigen Langfristziele gesetzt habe.So erscheine der starke Cloud-Fokus des Unternehmens im Kern richtig zu sein. Denn Cloud Computing sei heutzutage der mit Abstand größte Wachstumstreiber der Softwareunternehmen. Und das sollte auf lange Sicht auch so bleiben.Schaue man auf den Cloud-Giganten und SAP-Wettbewerber Salesforce, dann habe dieser bereits nahezu komplett auf Cloud umgestellt, was sich im hervorragend laufenden operativen Geschäft des Unternehmens widerspiegle.SAP führe lediglich 72 Prozent von Erlösen in diesem Jahr auf planbare Umsätze (Cloud) zurück. Das sei zwar noch deutlich ausbaufähig. Angesichts der starken Wachstumsdynamik in der Cloud befinde sich SAP auf dem besten Wege schon bald zur Konkurrenz aufzuschließen.Aus charttechnischer Sicht biete sich der Kauf der SAP-Papiere nach wie vor nicht an. Langfristig bleibt die SAP-Aktie aber aus den oben erwähnten Gründen ein Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Anleger mit dem langfristigen Zeithorizont könnten daher beim Papier wieder zuschlagen. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: