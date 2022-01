Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,10 EUR +2,81% (14.01.2022, 08:48)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

120,50 EUR -1,44% (13.01.2022, 17:40)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (14.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größer Softwarehersteller gehe mit hohen Wachstumsambitionen ins neue Jahr - die Gewinne aus dem Tagesgeschäft müssten aber erst einmal weiter zurückstehen. So peile SAP 2022 am oberen Ende der Prognosespanne nur ein weitgehend stabiles operatives Ergebnis an, das aber auch um bis zu 5% sinken könnte.Analysten hätten sich mehr ausgerechnet. Auf der anderen Seite nehme sich SAP-Chef Christian Klein bei der zum Zukunftsgeschäft erklärten Cloudsoftware überraschend viel vor. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres sei dem Walldorfer Konzern hier auch ein Endspurt gelungen, wie vorläufige Zahlen am späten Donnerstagabend gezeigt hätten.Zudem habe SAP ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der DAX-Konzern wolle nun in diesem Jahr Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. Euro zurückkaufen. Die angekauften Papiere sollten für künftige Zuteilungen aus einem anteilsbasierten Vergütungsprogramm verwendet werden, wie es geheißen habe.Auch wenn das Ergebnis die Erwartungen nicht erfüllen könne, das wichtige Cloudgeschäft laufe. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar optimistisch. Kurzfristig sei die SAP-Aktie angeschlagen. Sie sei ist zuletzt unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht. Hier wäre eine schnelle Rückeroberung wichtig, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: