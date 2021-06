Börsenplätze SAP-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern reagiere auf Querelen im Betriebsrat. Ein SAP-Sprecher habe am Donnerstag in die Einleitung interner Recherchen bestätigt. "Wir führen derzeit interne Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten durch, die im Zusammenhang mit einem Mitglied des Betriebsrats der SAP SE stehen." Nähere Angaben zur betroffenen Person und zu den Hintergründen seien mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht gemacht worden. Zunächst hätten die "Stuttgarter Zeitung", die "Rhein-Neckar-Zeitung" und der "Mannheimer Morgen" darüber berichtet.Nach Angaben von Türker Baloglu von der IG Metall in Heidelberg sei der Vorsitzende des SAP-Konzernbetriebsrat in Deutschland von seinem Posten abberufen worden, weil ihm das Misstrauen ausgesprochen worden sei. Da der Betroffene auch Mitglied des Aufsichtsrats sei, erhalte das Thema eine gewisse Brisanz. Hintergrund des Misstrauensvotum der Betriebsräte sei den Berichten zufolge ein gerichtlicher Streit um eine mögliche Beeinflussung der SAP-Aufsichtsratswahl im Jahr 2012.Nach Angaben der "Rhein-Neckar-Zeitung" sei der Betriebsrat dabei der Beklagte in einem Zivilverfahren gewesen. Die Klage sei zwar abgewiesen worden, die Richterin habe in ihrer Begründung jedoch nahegelegt, dass der jetzt abberufene Konzernbetriebsratschef an unlauteren Absprachen beteiligt gewesen sei. Der Kläger, ein ehemaliger SAP-Mitarbeiter, habe von ihm die Zahlung von rund 500.000 Euro gefordert - als Gegenleistung dafür, dass er bei der damaligen Wahl von Arbeitnehmervertretern zum Aufsichtsrat bei den Delegierten für ihn geworben habe.Der Betroffene habe in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass seine Abberufung aus dem Konzernbetriebsrat unberechtigt sei und nicht mit seiner inhaltlichen Arbeit zu tun habe. Sie sei aus einem "politischen Machtinteresse" heraus erfolgt. "Denn bald stehen Betriebsratswahlen an. Die Verbindung mit dem Gerichtsverfahren wird von meinen politischen Konkurrenten aus Eigeninteresse aufgestellt", habe er der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt.SAP sei gerade dabei, sein operatives Geschäft voll auf die Cloud zu trimmen und müsse viel Überzeugungsarbeit bei seinen Kunden und Investoren für die Strategie des Managements leisten. In diesem Kontext sollten jegliche internen Querelen im Betriebsrat und Management so schnell wie möglich geklärt und abgeschlossen werden. Anleger sollten investiert bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link