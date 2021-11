Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

114,82 EUR -2,61% (30.11.2021, 09:47)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,26 EUR -1,32% (30.11.2021, 09:32)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (30.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie tendiere weiterhin zur Schwäche. Das Papier des Walldorfer Konzerns habe seit seinem Jahreshoch bereits mehr als 10% eingebüßt. Nun sei SAP-Chef Christian Klein im Rahmen eines Interviews mit dem Handelsblatt auf die Fragen eingegangen, die die Investoren aktuell besonders beschäftigen würden.In Bezug auf die Entwicklung des Aktienkurses habe Klein gesagt, dass SAP viele neue Anleger hinzugewinne, die auf Wachstum und Kundenerfolg setzen würden. Die Investoren hätten SAPs Strategie verstanden, wollten jedoch sehen, dass "wir liefern" würden. SAP brauche dazu allerdings noch "das eine oder andere Quartal mehr".Laut Klein sei SAP zurzeit im Vergleich zu seinen Peers unterbewertet. "Wenn man bei unserem Cloud-Geschäft die gleichen Maßstäbe wie bei unseren Wettbewerbern anlegen würde, hätten wir schon fast unsere aktuelle Marktkapitalisierung erreicht. Und im klassischen Geschäft haben wir eine riesige Kundenbasis. Hinzu kommt: Anders als viele Konkurrenten haben wir immer noch fast 30 Prozent Marge", so der SAP-Chef.Weiterhin habe Klein klargestellt, dass er zurzeit keine weiteren Kostensenkungen für eine weitere Erhöhung der Margen plane. Man sei gerade in den Budgetverhandlungen und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung würden weiter steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: