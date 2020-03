Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

95,29 EUR -4,42% (12.03.2020, 13:45)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

95,79 EUR -4,82% (12.03.2020, 13:31)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie gehöre fraglos zu den Überfliegern unter den deutschen DAX-Werten. Das habe einen Grund: Der größte europäische Technologiekonzern glänze nicht nur durch eine herausragende Geschäftsentwicklung, sondern auch durch eine beständige Dividendenhistorie. Auch der Blick auf die Umsatzzahlen des Walldorfer Softwareriesen spreche Bände: SAP überzeuge von Jahr zu Jahr durch zweistellige Wachstumsraten.Mit einem Marktanteil von über 20% gehöre SAP nach wie vor zu den klaren Marktführern im Bereich der ERP-Software. Und das sollte angesichts des großen Abstands zu den Wettbewerbern auch auf längere Sicht so bleiben. Durch eine umfassende fachliche, organisatorische und personelle Umstrukturierung wolle sich das SAP-Management in Zukunft noch mehr auf die profitabelsten Geschäfte konzentrieren. Der Fokus solle auf dem Kerngeschäft (ERP-Software) und auf strategisch wichtigen Wachstumsfeldern (Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Blockchain) liegen. Das Produktportfolio solle weiter verschlankt und vereinheitlicht werden.Mit einer Eigenkapitalquote von über 50% und einer zweistelligen Eigenkapitalrendite stehe SAP finanziell auf sicheren Beinen. Das Unternehmen komme auf ein 2020er-KGV von 17 und ein 20er-KUV von 4, was im Peer Group Vergleich eine relativ günstige Bewertung darstelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: