Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (25.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen habe es erstmal eine kleine Delle im Aufwärtstrend der SAP-Aktie gegeben. Vom Zahlenschock habe sich die Aktie mittlerweile etwas erholt. Die Frage sei nun: Könne diese Erholungsbewegung weitergehen? Die Antwort sei "Jein", denn Euphorie sei so eine Sache."Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Schuldenberg i.H.v. 13,8 Mrd. USD wieder in den Fokus der Anleger rücken könnte, nachdem das Geschäft mit Software und Cloud-Diensten in Q2 langsamer gewachsen sei als erwartet. Das dürfte die SAP-Aktie kurz bis mittelfristig unter Druck setzen. Laut CEO McDermott sei der Software-Riese aber "voll auf Kurs". Langfristig glaube "Der Aktionär" an die vom ihm formulierte Cloud-Vision.Mittelfristige Schwächen seien kein Untergang. Die SAP-Aktie bringe es dieses Jahr noch immer auf ein Kursplus von rund 30%. Hier heiße es: Dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:114,10 EUR +0,28% (25.07.2019, 10:28)