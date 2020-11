Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (16.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Ein Lichtblick in SAPs eher glanzlosem Zahlenwerk zum dritten Quartal sei der deutliche Gewinnanstieg der Walldorfer von 31 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro gewesen. Dafür habe vor allem ein Bewertungseffekt bei der Beteiligungstochter Sapphire Ventures gesorgt. Doch was mache genau die Sapphire Ventures?Sapphire Ventures sei eine Beteiligungsgesellschaft, die weltweit in Start-ups investiere. Laut Angaben des "Handelsblatt" habe das Unternehmen sich bereits an mehr als 100 Start-ups beteiligt und über 50 Verkäufe und Börsengänge begleitet. Zu den Beteiligungen von Sapphire hätten unter anderem Konzerne wie Linkedin, Alteryx oder Docusign gehört.SAP habe Sapphire rund 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, das Geld sei weitgehend investiert oder bereits für spätere Finanzierungsrunden reserviert.Seit 2011 agiere Sapphire Ventures weitgehend unabhängig von SAP, profitiere aber dennoch von der Nähe zu SAP: "SAP hat mehr als 437.000 Kunden. Da können wir wichtige Kontakte zu CIOs und anderen Entscheidungsträgern vermitteln", habe Klaus Boeckle, Leiter Geschäftsentwicklung Europa, Naher Osten und Afrika gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt.Sapphire setze sich laut Boeckle zum Ziel, in Start-ups zu investieren, die eine nachhaltige Expansion und enormes Markpotenzial aufweisen würden und die einen echten Mehrwert böten - zum Beispiel, indem sie eine besondere Technologie entwickeln und sich so ihre eigenen Märkte schaffen würden.Zu den Beteiligungen von Sapphire würden beispielsweise der Datenanalysespezialist Sumologic, die IT-Sicherheitsfirma Netskope und der Finanzdienstleister Transferwise gehören. Mittlerweile investiere Sapphire auch in den Bereich Sport, Medien und Unterhaltung.Neben seinen Beteiligungen agiere Sapphire auch als Technologie-Berater und berate Unternehmen beispielsweise bei der Digitalisierung.Sapphire Ventures sei fraglos ein Juwel in SAPs Portfolio. Das Unternehmen ermögliche SAP in strategisch wichtige Branchen und Zukunftsmärkte zu investieren und sich so Know-how weitere Standbeine außerhalb des ERP-Bereichs aufzubauen.Investierte lassen ihre Gewinne laufen, Neueinsteiger können zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)