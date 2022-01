Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (14.01.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SAP habe gestern nach US-Börsenschluss vorläufige Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber dem Vorjahr um 6% auf EUR 7,98 Mrd. (währungsbereinigt +3%) erhöht und damit rund 3% über dem Konsens von EUR 7,75 Mrd. gelegen. Die Clouderlöse hätten sich um 28% auf EUR 2,61 Mrd. beziehungsweise währungsbereinigt um 24% erhöht. Die Erlöse für SAP S/4HANA Cloud hätten sich um 65% auf EUR 329 Mio. (währungsbereinigt +61%) erhöht. Die margenstarken Softwarelizenzerlöse seien um 14% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 1,46 Mrd. (währungsbereinigt +17%) gesunken. Hier habe SAP gegenüber den Markterwartungen (-20%) positiv überraschen können.Der Anteil der besser planbaren Umsätze an den gesamten Umsatzerlösen sei im Abschlussquartal 2021 um 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresquartal auf 69% gestiegen. Der Current Cloud Backlog (vertraglich zugesicherte und in den kommenden zwölf Monaten zu realisierende Clouderlöse) sei um 32% auf EUR 9,45 Mrd. gestiegen und unterstreiche damit das wiedererlangte und zuletzt sich nochmals aufbauende Cloud-Momentum.Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich um 11% auf EUR 2,47 Mrd. verringert, die operative Marge habe sich um 5,8 Prozentpunkte auf 30,9% verringert. Hier habe das Unternehmen die Markterwartungen von EUR 2,42 Mrd. ebenfalls übererfüllen können. Bezogen auf das Gesamtjahr 2021 habe SAP das obere Ende des angepassten Ausblicks für die Clouderlöse im Jahr 2021 erreicht und den Ausblick für die Cloud- und Softwareerlöse und für das Betriebsergebnis übertroffen. SAP werde seine vollständigen Zahlen zum vierten Quartal am 27. Januar publizieren.SAP erwarte, dass die währungsbereinigten Clouderlöse in einer Spanne zwischen EUR 11,55 Mrd. und EUR 11,85 Mrd. liegen würden. Dies entspreche einer Wachstumsrate von 23% bis 26% (Konsens: +23%; 2021: EUR 9,42 Mrd.). Die Cloud- und Softwareerlöse sehe das Unternehmen in einer Bandbreite zwischen EUR 25 Mrd. und EUR 25,5 Mrd. (entspreche einer Wachstumsrate von 4% bis 6%; Konsens: EUR 25,2 Mrd.; 2021: EUR 24,08 Mrd.). Das Betriebsergebnis solle in einer Spanne zwischen EUR 7,8 Mrd. und EUR 8,25 Mrd. zu liegen kommen (2021: EUR 8,23 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von stagnierend bis -5%. Hier habe SAP im Mittel geringfügig unter den Analystenschätzungen gelegen, was auf höhere Ausgaben für die Generierung von zukünftigem Wachstum schließen lasse.Die Analysten der RBI würden eine positive Marktreaktion der SAP-Aktie auf die vorläufigen Q4-Ergebnisse erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.