Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,14 EUR +0,32% (29.01.2021, 08:41)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,30 EUR -1,22% (28.01.2021)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (29.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller SAP wolle mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, habe Finanzchef Luka Mucic am Freitag in einer Telefonkonferenz gesagt.SAP habe mit dem Anteilsverkauf nach Angaben von Mucic am Vortag rund 2,4 Milliarden US-Dollar (2 Milliarden Euro) Erlös erzielt. 500 Millionen Dollar davon würden Qualtrics als Liquidität zur Verfügung gestellt, rund 1,9 Milliarden flössen nach Walldorf, so Mucic. Für das Jahr 2019 habe SAP eine Dividende von 1,58 Euro gezahlt. In aller Regel lege das Unternehmen im Februar den offiziellen Dividendenvorschlag vor.Die Aktien von Qualtrics seien im Börsengang für rund 30 Dollar verkauft worden, hinzu seien 550 Millionen Dollar durch den zugesagten Einstieg des US-Finanzinvestors Silver Lake gekommen. Am Ende des ersten Handelstags habe die Qualtrics-Aktie am Vorabend bei 45,50 Dollar mit einem Plus von knapp über 50 Prozent geschlossen.SAP habe mit der Pandemie und strategischen Kehrtwenden ein turbulentes Jahr hinter sich. Der Umsatz sei wegen der Zurückhaltung von Kunden und wegen Wechselkurseffekten leicht zurückgegangen, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei kaum gewachsen. Unter dem Strich sei der Nettogewinn allerdings um über die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro geklettert, unter anderem weil SAP im Jahr zuvor viel Geld für einen Stellenabbau ausgegeben habe. Zudem seien wegen des sinkenden Aktienkurses weit weniger Ausgaben fällig geworden für die aktienbasierte Vergütung von Mitarbeitern.Anleger können auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link