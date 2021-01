XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,06 EUR -0,93% (06.01.2021, 09:27)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (06.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).SAP habe bei der US-amerikanischen Finanzaufsicht SEC einen vorläufigen Börsenprospekt eingereicht. Demnach sei die Emission der Aktien der 2019 für 8 Mrd. USD übernommenen Qualtrics an der New Yorker Technologiebörse geplant. Die Platzierung könnte Anfang dieses Jahres erfolgen. SAP habe bereits im Juli 2020 über die Börsenpläne informiert gehabt. SAP nenne 20-24 USD als angestrebten Verkaufswert je Anteilsschein, womit der potenzielle Gesamtwert von Qualtrics zwischen 12 und 14 Mrd. USD liege und damit deutlich über dem ursprünglichen Kaufpreis. Mit dem Erlös aus dem anstehenden IPO wolle SAP einen Teil des gezahlten Kaufpreises wieder reinholen. So solle Qualtrics dem Prospekt zufolge eine bislang nicht näher bezifferte Ausschüttung an den Mutterkonzern finanzieren. Der Rest des Erlöses solle in Wachstum und in Zukäufe fließen. SAP wolle aber die Mehrheit an Qualtrics behalten. Dies solle dadurch gelingen, dass die Qualtrics-Aktien im Besitz von SAP das zehnfache Stimmrecht eines normalen Anteilsscheins erhalten sollten. Jost habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2020e: 3,98 (alt: 4,03) Euro; EPS 2021e: 4,34 (alt: 4,66) Euro).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die SAP-Aktie. Das Kursziel werde von 140 Euro auf 130 Euro reduziert. (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:104,32 EUR -1,04% (06.01.2021, 09:41)