Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

124,36 EUR +0,10% (20.10.2021, 09:19)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,62 EUR -0,90% (20.10.2021, 09:06)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (20.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Softwareriese SAP habe letzte Woche seine vorläufigen Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert und dabei vollends überzeugt. Sehen lassen könnten sich insbesondere die Erfolge in der Cloud. Das Unternehmen stehe jedoch noch vor großen Herausforderungen. Zudem würden noch einige Fragen offen bleiben. "Der Aktionär" analysiere.SAP habe seine Cloud-Erlöse in Q3 im Vorjahresvergleich um 20 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gesteigert. Erfreulich sei insbesondere gewesen, dass die Lösung "Rise with SAP", die den Kunden die Cloud-Transformation ermögliche, weiterhin auf hohe Nachfrage stoße. Laut den Unternehmensangaben habe dies dazu geführt, dass die Lizenzerlöse erwartungsgemäß um acht Prozent zurückgegangen seien.Insgesamt bleibe jedoch die Erkenntnis, dass SAP noch relativ stark von seinem Lizenzgeschäft abhänge. Die Gesamterlöse, die SAP mit seinen Softwareverkäufen erzielt habe, hätten bei 5,91 Milliarden Euro gelegen, was einem Anstieg von lediglich sieben Prozent entspreche. Damit liege der Cloud-Anteil aktuell bei nur 40 Prozent. Das sei deutlich ausbaufähig.Ziehe man die Rückgänge im Lizenzgeschäft von den Cloud-Erlösen ab, dann würde sich das reine Cloud-Wachstum auf knapp zwölf Prozent belaufen. Die Wettbewerber Salesforce, ServiceNow und Co könnten als reine Cloud-Anbieter auf Wachstumsraten von 20 Prozent und mehr in der Cloud verweisen. Würden also mehr Neukundengeschäft machen.SAP habe ohne Frage ein solides Q3-Zahlenwerk vorgelegt. Das Unternehmen stehe angesichts des starken Wettbewerbsdrucks jedoch noch vor großen Herausforderungen.Anleger bleiben investiert, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link