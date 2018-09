Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Neues Kaufsignal! ChartanalyseNach dem Allzeithoch vom 15. Juni 2018 bei 105,28 EUR konsolidierte die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einem aufsteigenden Dreieck auf hohem Niveau seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ein solches Dreieck habe von vorneherein den Ausbruch nach oben und anschließend eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends erwarten lassen. Im gestrigen Handel sei die Aktie des Softwareriesens mit einer langen weißen Kerze nach oben ausgebrochen. Der Wert sei gestern mit einem Plus von 3,42% der zweitgrößte Gewinner im DAX gewesen.Dieser Ausbruch stelle ein neues Kaufsignal dar. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es zu einem weiteren Anstieg bis ca. 115 EUR kommen. Rücksetzer sollten im Idealfall bei 105,28 EUR enden. Denn ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter diese Marke würde das gestrige Kaufsignal negieren. Abgaben in Richtung der unteren Begrenzung des Dreiecks bei heute 99,34 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 26.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link