Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie steige und steige. Am Mittwoch sei das Papier des Walldorfer Konzerns der viertstärkste Wert des Tages im DAX gewesen. Auch im 52-Wochen-Vergleich rangiere die SAP-Aktie auf Platz vier der besten Werte im deutschen Leitindex. Und auch am Donnerstag könne der DAX-Titel wieder zulegen. Mittlerweile würden gerade einmal nur noch 2,50 bis zum Allzeithoch von 125 Euro fehlen, das im Juli dieses Jahres markiert worden sei.Beflügelt worden sei die SAP-Aktie zuletzt von starken Quartalszahlen. Zudem habe der Softwarekonzern angekündigt, über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden im kommenden Jahr 1,5 Mrd. Euro zusätzlich an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Am 12. November finde der Kapitalmarkttag statt. Hier wolle das neue Führungsduo genauer darüber informieren, wie es das Unternehmen künftig führen wolle."Der Aktionär" bleibe optimistisch, was die weitere Kursentwicklung der SAP-Aktie angehe. Gelinge der Sprung auf ein neues Allzeithoch, würde auch die Charttechnik das nächste Kaufsignal liefern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: