Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,90 EUR +9,47% (24.04.2019, 15:15)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (24.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) unter die Lupe.Trotz des ersten Quartalsverlustes seit Mitte 2002 kenne die SAP-Aktie heute kein Halten. Das Papier des Walldorfer Konzerns sei auf ein neues Allzeithoch geklettert. Vor allem die nach oben revidierte Gewinnprognose sorge für Begeisterung bei den Anlegern. Und jetzt habe auch noch US-Starinvestor Paul Singer mit seinem aktivistischen Hedgefonds Elliott zugeschlagen, der nach eigenen Angaben vom Mittwoch mit 1,2 Mrd. Euro an SAP beteiligt sei.Auch der Markt gebe heute Feedback für die Pläne des Managements. Der Kursgewinn von knapp 11% gebe hier ein klares Statement ab. Mehr bleibe nicht zu sagen - außer: Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:112,10 EUR +10,07% (24.04.2019, 15:00)