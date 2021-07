Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,44 EUR -3,28% (21.07.2021, 21:15)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

118,46 EUR -2,49% (21.07.2021, 17:41)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern habe am Mittwoch insgesamt solide Quartalszahlen präsentiert, doch einige Schwächen würden Anleger und Analysten stören. So sei die Jahresprognose nur leicht angehoben worden und SAP müsste im Cloud-Geschäft eigentlich ihren Wachstumstrend beschleunigen, um die Langfristziele zu erreichen.Das zweite Quartal von SAP sei von Experten unisono als insgesamt solide gelobt worden. Dem Unternehmen kämen die Investitionstätigkeiten der Kunden im IT-Bereich und der sich fortsetzende Trend zur Digitalisierung zugute, habe etwa ein Händler gesagt. Es gebe aber auch offensichtliche Schwächen: So leide Concur, der Spezialist für Reisekostenabwicklung, nach wie vor unter dem niedrigen Niveau an Geschäftsreisen und das Management rechne nicht mehr mit einer vollständigen Erholung in diesem Jahr. Problematisch, da 8 bis 10% der Gesamterlöse von SAP in normalen Zeiten auf Concur zurückzuführen seien.Die SAP-Aktie habe sich seit dem Oktober-Crash gut erholt und Anleger hätten wieder Vertrauen geschöpft. Jetzt habe Software-Konzern eigentlich abliefern müssen - die Prognose könne aber nicht mit den fortgeschrittenen Erwartungen mithalten. Der Rücksetzer nach den Zahlen auf die 90-Tage-Linie sei die Quittung dafür. Anleger sollten allerdings nicht die Flinte ins Korn werfen, denn SAP beschreite insbesondere in der Cloud einen aussichtsreichen Weg, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2021)