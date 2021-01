Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,52 EUR -0,21% (19.01.2021, 15:52)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,80 EUR +0,54% (19.01.2021, 15:37)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (19.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Softwareriese SAP habe am Montag seine vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal 2020 präsentiert. Das Zahlenwerk habe der Aktie nicht zu einem Ausbruch aus dem Seitwärtskanal verholfen. "Der Aktionär" analysiert.Die Zahlen seien insgesamt über den Erwartungen der Analysten ausgefallen. Die Walldorfer hätten ihre Clouderlöse währungsbereinigt um 13 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro gesteigert. Die Softwarelizenzerlöse seien um 11 Prozent gesunken. Der Gesamtumsatz sei um sechs Prozent auf 7,54 Milliarden Euro gesunken. Das Betriebsergebnis habe sich um drei Prozent auf 2,77 Milliarden Euro verringert.Das Betriebsergebnis von SAP solle 2021 oberes Ende des angepassten Ausblicks erreichen und bei 7,8 bis 8,2 Milliarden liegen. Der operative Cashflow werde voraussichtlich rund sieben Milliarden Euro betragen und sich im Jahresvergleich etwa verdoppeln.Allerdings sollten die Erlöse mit dem Verkauf von Softwareabos und Lizenzen im Vergleich mit 2020 stagnieren oder maximal bis um währungsbereinigt zwei Prozent zulegen.Positiv zu werten sei auch das vom Konzern für 2021 erwartete starke Wachstum beim operativen Cashflow. Das zeige, dass die Walldorfer finanziell nach wie vor auf sehr gesunden Beinen stünden.Zudem solle 2021 der Anteil der besser planbaren Umsätze (definiert als die Summe der Clouderlöse und Softwaresupporterlöse) um drei Prozent auf insgesamt 75 Prozent zulegen. Die Cloud-Transformation schreite also weiter voran.Dass es nach den Zahlen nicht zu einem Befreiungsschlag bei der Aktie gekommen sei, liege schlicht daran, dass die Messlatte davor nicht besonders hochgelegt worden sei und dass der europäische Softwareriese im Vergleich zu der Peers, die 2020 zu Teilen ein Rekordquartal nach dem anderen verkündet hätten, immer noch nicht gut ausfalle."Der Aktionär" ist langfristig für die Zukunft von SAP nach wie vor positiv gestimmt und empfiehlt Investierten, dabeizubleiben, so Emil Jusifov. Neueinsteiger sollten auf ein stärkeres fundamentales oder technisches Kaufsignal warten. (Analyse vom 19.01.2021)