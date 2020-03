Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,04 EUR +4,14% (10.03.2020, 11:39)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (10.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) von "halten" auf "kaufen" herauf.Dem gestrigen (09.03.) Kurseinbruch an den weltweiten Aktienmärkten habe sich auch die SAP-Aktie mit einem Kursverlust von -8,0%, der damit (fast) genau so deutlich wie der des DAX (-7,9%) ausgefallen sei, nicht entziehen können. Da die SAP-Aktie das größte Gewicht im DAX habe, resultiere der Kursverlust der SAP-Aktie aus Sicht des Analysten ausschließlich aus Gesamtmarktverkäufen (vorwiegend über Indexfonds) und nicht aus möglichen Belastungen für den Konzern durch das Coronavirus (Covid-19). Dies habe auch Finanzvorstand Mucic in einem vorangegangenen Interview mit der Börsen-Zeitung vom 07.03. bestätigt: Da sich das Geschäft inzwischen vorwiegend aus planbaren Erlösen zusammensetze (2020e: zu ca. 70%), gebe es laut Mucic bei kurzfristigen Krisen eine gewisse Absicherung, weshalb "keine wesentlichen Probleme" mit den Zielsetzungen für 2020 wegen des Coronavirus erwartet würden. Damit sei der starke Kurseinbruch von 22% seit der Zuspitzung der Coronakrise am 24.02. aus Sicht des Analysten übertrieben.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sieht daher nun bei unveränderten Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 129,00 Euro ein deutliches Aufwärtspotenzial für die SAP-Aktie und stuft den Titel daher von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:103,42 EUR +6,62% (10.03.2020, 11:54)