Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,90 EUR +9,47% (24.04.2019, 15:15)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (24.04.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP), erhöht aber das Kursziel von 110 auf 115 Euro.Der Walldrofer Konzern sei mit Schwung ins Jahr 2019 gestartet und habe bereits mit der Q1-Berichterstattung den Ausblick anheben können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Einstieg des aktivistischen US-Investors Elliott dürfte den Fokus auf die Rentabilität weiter schärfen. Nach aktuellem Stand (14:30h) werde die SAP-Aktie heute den größten Tagesgewinn seit 10 Jahren erzielen und notiere momentan über dem bisherigen NORD LB-Kursziel von 110 Euro. Nach Anhebung der Planung erhöhe Donie dieses auf 115 Euro. Entsprechend der Ratingsystematik entspricht dies nun einer Halteempfehlung für die SAP-Aktie (alt: kaufen). (Analyse vom 24.04.2019)