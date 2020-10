Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

124,92 EUR (21.10.2020)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (22.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Hält der 200er EMA? - ChartanalyseDie Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) befinden sich übergeordnet seit Jahren in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im kurzfristigen Bild im Tageschart seien die Titel in den vergangenen Monaten hingegen seitwärts verlaufen und hätten bei EUR 143,20 und EUR 143,32 zwei markante Verlaufshochs gebildet, die sich als Doppeltopp herausgestellt hätten. Die Aktien hätten seit September wieder langsam abgegeben und Ende September den wichtigen 50er EMA nach unten durchbrochen. Damit sei ein kurzfristiges Schwächesignal generiert worden, welches sich in der Folge mit weiter fallenden Kursen auch bestätigt habe. Am Vortag hätten die Papiere von SAP nun den 200er EMA bei EUR 124,92 erreicht und seien genau dort zum Börsenschluss aus dem Handel gegangen. Halte der 200er EMA oder würden die Bären auch hier nach unten durchbrechen?Ausblick: Die Titel von SAP würden sich ebenso wie der Gesamtmarkt unter Druck befinden. Würden die Bären unter den 200er EMA nach unten durchbrechen, würde sich nach Raum bis zum 200er EMA im Wochenchart bei aktuell EUR 104,40 ergeben.Die Short-Szenarien: Die Aktien von SAP könnten sich nicht über dem 200er EMA halten und würden nach unten durchbrechen. Damit würde direkt ein langfristiges Short-Signal entstehen und es wäre mit erhöhter Abwärtsdynamik zu rechnen. Das erste Kursziel wäre direkt am 50er EMA im Wochenchart zu sehen, der aktuell bei EUR 122,75 verlaufe. Gehe es weiter tiefer, dürfte ein Kursrutsch bis zum 200er EMA im Wochenchart folgen. In diesem Bereich seien die Papiere von SAP in den vergangenen Jahren oft wieder nach oben abgedreht, sodass am 200er EMA im Wochenchart mit einem erneuten Hochlauf gerechnet werden müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:123,46 EUR -1,37% (22.10.2020, 08:43)