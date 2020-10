Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Im dritten Quartal habe sich gezeigt, wie stark die Krise auch den Walldorfer Konzern in die Mangel nehme. Das Management sei aber weiter optimistisch, dass der Wert der Digitalisierung für die Unternehmen in der Krise deutlicher sichtbar werde.Der Gesamtumsatz sei in Q3 im Jahresvergleich um 4% auf 6,54 Mrd. Euro gesunken, wobei der starke Euro für das Minus gesorgt habe. Währungsbereinigt wären die Erlöse stabil geblieben. Das um Sonderkosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe mit 2,07 Mrd. Euro um 1% unter dem Vorjahreswert gelegen, wäre ohne Wechselkurseinfluss nach Berechnungen von SAP jedoch um 4% gewachsen.Unter dem Strich habe SAP immerhin einen deutlichen Gewinnanstieg von 31% auf 1,65 Mrd. Euro ausweisen können. Dafür habe v.a. ein Bewertungseffekt bei der Beteiligungstochter Sapphire Venturs gesorgt, die vorwiegend Geld in Start-Ups investiere. Mit den Werten von Umsatz und operativem Ergebnis habe SAP klar unter den Analystenschätzungen gelegen.Die Prognose für das laufende Jahr sei gekappt worden. Aber auch in den kommenden beiden Jahren rechne SAP mit einem verhaltenen Wachstum der Umsätze. Das bereinigte Betriebsergebnis dürfte stagnieren oder sogar sinken. Ab 2023 solle der Umsatz schneller wachsen und das operative Ergebnis prozentual zweistellig zulegen.Die Q3-Zahlen von SAP würden in der Tat eher glanzlos aussehen. Vor allem die verhaltene Prognose dürfte nun für Verunsicherung bei den Marktteilnehmern sorgen. Aktuell schienen die krisenbedingten Kosteneinsparungen des Software-Konzerns sich in den Geschäftszahlen widerzuspiegeln. Positiv zu werten sei die weiterhin hohe Kundenorientierung und der starke Fokus auf das Cloudw-Wachstum.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.