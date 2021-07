Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.07.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe heute vorbörslich sein jüngstes Zahlenwerk zum zweiten Quartal veröffentlicht und damit die Marktteilnehmer positiv überrascht.Der deutsche Software-Riese habe mit einem Gesamtumsatz in der Höhe von EUR 6,67 Mrd. die Konsensschätzung punktgenau treffen können. Im Vergleich zum Vorjahr stehe ein nominales Minus von 1% zu Buche. Das operative Ergebnis habe sich dabei bereinigt um 2% auf EUR 1,92 Mrd. verringert und sei damit höher als die von Analysten erwarteten EUR 1,61 Mrd. ausgefallen. Auch der Gewinn je Aktie habe mit einem Plus von 50% auf EUR 1,75 den Konsens von EUR 1,17 deutlich übertroffen. Anteil daran hätten einmal mehr die Beteiligungen an Start-ups über das Risikokapitalvehikel Sapphire Ventures gehabt.Die Cloud-Erlöse seien auf währungsbereinigter Basis um 17% auf EUR 2,28 Mrd. gestiegen. Der aktuelle Auftragsbestand für das Cloud-Geschäft sei um starke 20% auf EUR 7,77 Mrd. gestiegen. Die margenstarken Softwarelizenzen seien mit 13% auf EUR 0,65 Mrd. weniger stark als erwartet gesunken.Den Ausblick habe SAP abermals, wenn auch nur marginal, angehoben. Für das Gesamtjahr rechne man nun mit einem währungsbereinigten Betriebsergebnis zwischen EUR 7,95 Mrd. und EUR 8,25 Mrd. (zuvor: EUR 7,8 Mrd. bis EUR 8,2 Mrd.). Die Cloud- und Softwareerlöse sollten zwischen EUR 23,6 Mrd. und EUR 24,0 Mrd. (zuvor: EUR 23,4 Mrd. bis EUR 23,8 Mrd.) zu liegen kommen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die SAP-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.