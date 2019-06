Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und markierte am 26. April 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 117,08 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die Aktie konsolidiere seitdem in einer bullischen Flagge. Dabei sei sie auf das alte Allzeithoch aus dem September 2018 bei 108,52 EUR zurückgefallen. Zuletzt habe der Aktienkurs aber wieder etwas angezogen. Gestern sei SAP an die obere Begrenzung der Flagge geklettert, die heute bei ca. 114,78 EUR verlaufe.Gelinge SAP ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 114,78 EUR, dann bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally. Mögliche Ziele lägen dann bei ca. 117,08 und bei 129,00 bis 130,00 EUR. Sollte sich die Hürde bei 114,78 EUR allerdings als zu hohe Hürde erweisen, dann müsste mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung 108,52 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 14.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:114,44 EUR +0,99% (13.06.2019, 17:35)