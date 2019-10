Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (23.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2019 hätten die Eckdaten vom 11.10. bestätigt, die erfreulich ausgefallen seien und zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis hätten aufweisen können. Des Weiteren seien alle Zielsetzungen bestätigt worden. Nachdem SAP bei den Eckdaten zusätzlich einen Führungswechsel angekündigt habe, habe der Konzern nun auch bei Bekanntgabe der endgültigen Zahlen eine weitere Neuigkeit bekannt gegeben. Hierbei handle es sich um eine Vertriebs- und Produktkooperation mit Microsoft, die bereits in Q3 positiv zum Wachstum der New Cloud Bookings beigetragen habe und sich ab dem laufenden Quartal dann auch positiv auf das Umsatzwachstum auswirken werde. Der Vertrag, der eine Laufzeit von drei Jahren habe, mit Microsoft solle SAP-Kunden die Migration zur Unternehmenssoftware-Plattform S/4Hana auf Microsofts Cloud-Plattform Azure erleichtern.Operativ laufe es bei SAP sehr gut und dies sollte auch mittelfristig anhalten, was jedoch zum Teil bereits in der Aktie eingepreist sei. Der erfreulichen fundamentalen Entwicklung stünden jedoch nennenswerte Risikofaktoren wie v.a. die durch die zahlreichen und hochbewerteten Übernahmen bedingte hohe Verschuldung sowie der hohe Firmenwert gegenüber.Bei unveränderten Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 123,00 Euro bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, das "halten"-Votum für die SAP-Aktie. (Analyse vom 23.10.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:118,26 EUR -0,29% (23.10.2019, 10:35)