Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (16.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Telekom und SAP sollten die technische Infrastruktur für das geplante EU-Covid-Zertifikat für einfacheres Reisen in Europa aufbauen. Ein erster Vertrag mit SAP und der Telekom-Tochter T-Systems sei bereits unterzeichnet worden, habe ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Beide Unternehmen arbeiteten gerade an der technischen Spezifizierung. Der endgültige Vertrag über den Aufbau der Verbindungsstelle für die nationalen Anwendungen solle zeitnah folgen. Zuvor habe die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.Das sogenannte "grüne Zertifikat" solle bis Ende Juni EU-weit einsatzbereit sein. Das Dokument - digital oder auf Papier - solle Impfungen, Ergebnisse zugelassener Tests sowie Informationen zu überstandenen Infektionen festhalten und EU-weit anerkannt werden. Welche Vorteile wie etwa eine Quarantäne-Befreiung die EU-Staaten gewähren würden, sollten sie selbst entscheiden können. EU-Staaten und Europaparlament müssten sich noch auf die Details des "grünen Zertifikats" einigen.Die nationalen Anwendungen würden von den EU-Staaten selbst aufgesetzt. In Deutschland würden das der US-Konzern IBM, das Softwareunternehmen Ubirch, die IT-Genossenschaft Govdigital und der IT-Dienstleister Bechtle übernehmen. Die EU-Kommission sei für den Netzwerk-Knoten zuständig, über den die nationalen Programme miteinander verbunden werden sollten. Der Sprecher der Brüsseler Behörde habe am Donnerstag betont, dass nur die öffentlichen Leseschlüssel der digitalen Zertifikate ausgetauscht würden, jedoch keine persönlichen Daten.Auf EU-Ebene stünden 50 Millionen Euro für das "grüne Zertifikat" zur Verfügung. Dem Sprecher zufolge stehe das Geld unter anderem für den Aufbau des Netzwerk-Knotens, die Unterstützung der EU-Staaten bei der Anbindung daran und die Entwicklung einer Open-Source-Software bereit, auf der nationale Lösungen aufbauen könnten.Sowohl die Aktie von SAP als auch die Aktie der Deutschen Telekom seien laufende Empfehlungen des "Aktionär". SAP liege seitdem rund 23 Prozent im Plus, die Deutsche Telekom 38 Prozent."Der Aktionär" bleibt bei beiden Werten optimistisch, Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link