Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (14.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) und bestätigt die Kaufempfehlung.Laut den Eckdaten für das erste Quartal 2020 sei der Konzernumsatz dank des anhaltend starken Wachstums der Clouderlöse (+29% y/y auf 2,01 Mrd. Euro; vierte Wachstumsabschwächung in Folge) und trotz des Einbruchs bei den Lizenzerlösen (-31% y/y auf 450 Mio. Euro) erwartungsgemäß um 7% (Non-IFRS; währungsbereinigt (wb.): +5% y/y) auf 6,52 (Vj.: 6,09; Analysten-Prognose: 6,61; Marktkonsens: 6,51) Mrd. Euro gestiegen. Aufgrund deutlich niedrigerer Restrukturierungskosten sowie niedrigerer Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung habe sich das Betriebsergebnis deutlich auf +1,21 (Vj.: -0,14; Analysten-Prognose: +0,99) Mrd. Euro (Non-IFRS: 1,48 (Vj.: 1,47; Analysten-Prognose: 1,75; Marktkonsens: 1,60) Mrd. Euro) verbessert.Der Ausblick für 2020 sei - nicht überraschend - reduziert worden. SAP unterstelle dabei, dass sich das aufgrund der Corona-Pandemie schwierige Marktumfeld bis ins zweite Quartal weiter verschlechtern werde. In Q3 und Q4 solle sich die Lage dann aber allmählich bessern. Wie von dem Analysten erwartet, würden sich die Belastungen durch die Corona-Pandemie für SAP in Grenzen halten. Ursächlich hierfür sei insbesondere das in den letzten Jahren stark ausgebaute Cloud-Geschäft. Der Analyst habe seine Prognosen moderat reduziert (u.a. EPS 2020e: 3,90 (alt: 4,04) Euro; EPS 2021e: 4,68 (alt: 4,89) Euro).Bei einem von 129,00 auf 133,00 Euro angehobenen Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die SAP-Aktie. (Analyse vom 14.04.2020)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:113,38 EUR +2,05% (14.04.2020, 14:06)