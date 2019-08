Börsenplätze SAP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

105,62 EUR +1,56% (07.08.2019, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

105,72 EUR +0,53% (07.08.2019, 16:04)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Bereits im August 2017 habe die Bundesregierung das Onlinezugangsgesetz (OZG) beschlossen. Seitdem habe sich einiges getan, trotzdem müsse sich die öffentliche Verwaltung jetzt sputen, um die Zielsetzungen erfüllen zu können. Bereits 2022 müssten alle 575 Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltungen digital zugänglich sein. DER AKTIONÄR zeige, wie SAP hiervon profitiere.Egal ob es sich um Anmeldung eines neuen Kraftfahrzeugs, den Antrag auf Elterngeld oder sonstige Behördengänge handle, oft bringe ein Amtsgang Probleme bei der Terminvereinbarung und stundenlanges Warten mit sich. Damit solle in Zukunft Schluss sein: Online heiße das Lösungswort. Damit diese enorme Herausforderung gestemmt werden könne, müsse die digitale Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung deutlich ausgebaut werden.Der Fokus liege, laut dem Software-Giganten SAP, in den Bereichen Cloud Computing und KI. So sollten standardisierte Prozesse zukünftig mithilfe künstlicher Intelligenz automatisiert abgewickelt werden, sofern dieses möglich und rechtlich zulässig sei.Nachdem der DAX-Titel aufgrund enttäuschender Quartalszahlen zuletzt ordentlich unter die Räder gekommen sei, habe sie den Abverkauf bei 104,52 Euro beenden können. Investoren sollten sich davon allerdings nicht beunruhigen lassen, nach der starken Kursrally der vergangenen Wochen sei ein solcher Kursrücksetzer nichts Außergewöhnliches.Das Onlinezugangsgesetzt spiele dem Softwarekonzern in die Karten. Die kommunalen und behördlichen Verwaltungen seien auf ein Rundum-Sorglos-Paket angewiesen, dieses könne aus deutscher Sicht derzeit nur SAP anbieten. Der Konzern dürfte daher ein starkes Umsatzwachstum durch die Ausstattung der Behörden und Ämter generieren. Nur ein Beispiel, wie SAP von der anhaltenden Digitalisierung profitieren könne.Anleger sollten deshalb weiterhin an der SAP-Aktie festhalten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link