Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com (30.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP könne wieder mit positiven Nachrichten aus seinem operativen Umfeld punkten. Zunächst sei die strategische Partnerschaft mit Saudi Aramco gemeldet geworden. Später habe das Unternehmen wissen lassen, dass das IPO der Tochter Qualtrics schon bald vollzogen werden solle. Die Aktie habe im Anschluss ein frisches Kaufsignal gesendet.Aktuell notiere der DAX-Titel wieder über dem Oktober-Hoch bei 107,02 Euro. Bleibe es so, dann stünde der Fortsetzung der Erholungs-Rally nichts mehr im Wege. Als nächstes müssten die Bullen die untere Gap-Begrenzung vom Oktober bei 113,00 Euro, die Horizontale bei rund 115 Euro und den GD200 bei 117,88 Euro überwinden. Erst dann könne die Kurslücke aus Oktober bei rund 124 Euro geschlossen werden.Nach unten würden das Oktober-Hoch bei 105,40 Euro, die Horizontale bei rund 104 Euro und der GD50 bei 102,42 Euro als Unterstützungen dienen.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner Einschätzung: Investierte Anleger sollten bei der SAP-Aktie an Bord bleiben. Anleger an der Seitenlinie können sich nach dem frischen Kaufsignal ein paar Stücke ins Depot legen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: