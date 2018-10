Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (04.10.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Bewährungsprobe nach Rekordhoch - ChartanalyseSeit April stiegen die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer massiven Aufwärtsbewegung auf ein neues Rekordhoch bei 105,28 EUR, ehe der Wert in eine mittelfristige Seitwärtsbewegung einschwenkte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese sei auf der Unterseite durch die Unterstützung bei 98,84 EUR eingegrenzt worden, die etlichen Angriffen der Bären Stand gehalten habe. Doch auch ein Ausbruch über das neue Rekordhoch sei den Käufern über mehrere Monate hinweg nicht gelungen. Allerdings habe die erneute Verteidigung der 98,84 EUR-Marke im September eine steile Kaufwelle ausgelöst, die diesmal nicht vor der 105,28 EUR-Marke abgebremst worden sei. Am 25.September sei es dann soweit gewesen und die Aktien hätten den alten Höchststand übersprungen und seien auf ein neues Allzeithoch bei 108,52 EUR geklettert. Dort sei es zu einer Korrektur gekommen, die zuletzt wieder an die 105,28 EUR-Marke zurückgeführt habe.Ausblick: Noch handle es sich bei der Gegenbewegung der letzten Tage um einen bullishen Pullback. Dennoch müssten die Käufer jetzt wieder aktiv werden, um ein Fehlsignal zu verhindern.Die Long-Szenarien: Verbleibe der Wert über der 105,28 EUR-Marke und steige anschließend auch über die kleine Hürde bei 107,00 EUR, dürfte das neue Rekordhoch angelaufen werden. Dort sei mit Widerstand seitens der Verkäufer zu rechnen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke würde jedoch für Zugewinne bis 110,50 EUR und das nächsthöhere charttechnische Kursziel bei 112,50 EUR sorgen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: