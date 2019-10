Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

117,10 EUR +1,39% (21.10.2019, 08:40)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,82 EUR (18.10.2019)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neuen Chefs von Europas größtem Softwarehersteller SAP würden den Konzern weiter auf mehr Effizienz ausrichten wollen. Das Management um Jennifer Morgan und Christian Klein sehe anhaltende operative Effizienzgewinne, habe das DAX-Schwergewicht am Montag in Walldorf mitgeteilt. "Nach dem starken und guten dritten Quartal ist uns vor allem Kontinuität wichtig", habe Co-Chef Klein in einer Telefonkonferenz gesagt. McDermott sei vor gut einer Woche überraschend zurückgetreten, woraufhin die Cloud-Chefin Morgan und der Produktvorstand Klein das Ruder übernommen hätten.Die bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal habe SAP bestätigt. Umsatz und Gewinn seien unerwartet kräftig gestiegen. Der Erlös sei im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro geklettert, wobei die Sparte mit Cloud-Software zur Miete aus dem Internet auch dank Zukäufen besonders stark gewachsen sei. Unter dem Strich habe der Tech-Konzern den vorläufigen Zahlen zufolge seinen Gewinn um 30 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gesteigert. SAP habe zudem den Ausblick für 2019 und die Mittelfristziele bis 2023 bestätigt."Unser besonderer Fokus liegt nun auf dem vierten Quartal, das das wichtigste in unserer Branche ist", habe Morgan gesagt, die die erste Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns sei. Auf dem Kapitalmarkttag am 12. November wolle das neue Führungsduo nach Worten von Klein auch genauer darüber informieren, wie es das Unternehmen künftig führen wolle.Dazu werde man auch den Rat von Ex-Chef Bill McDermott berücksichtigen. Auf der Veranstaltung wolle SAP auch mehr über mögliche Aktienrückkäufe sagen, habe es von Finanzchef Luka Mucic geheißen.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der SAP-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 21.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link