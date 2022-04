Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Noch immer stehe die Migration der SAP-Kunden in die Cloud im Fokus von Anlegern und Analysten. "Der Aktionär" sehe in der "RISE with SAP" getauften Strategie unverändert Potenzial - aber die Analysten seien in den vergangenen Tagen wieder etwas vorsichtiger geworden.Das neu zusammengeschnürte RISE-Paket von SAP solle den Kunden den Cloud-Einstieg schmackhafter und einfacher machen. Im Falle eines Erfolges rechne die Geschäftsführung mit einem Umsatzsprung bei Cloudsoftware auf 22 Milliarden Euro bis 2025 nach zuletzt 9,4 Milliarden Euro.Doch mit dem Angebotsbündel habe das Unternehmen so seine liebe Mühe, denn die Kunden würden nicht so recht warm mit dem Paket. Im März habe die mächtige Kundenorganisation DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe) mitgeteilt, dass man aktuell noch immer deutliche Zurückhaltung spüre. In seinem Investitionsreport habe die DSAG berichtet, das Wissen über "RISE with SAP" sei ausbaufähig. 60 Prozent der Befragten hätten zwar schon von dem Angebot gehört, seien damit aber noch nicht vertraut.Für SAP ei es jedoch wichtig, dass die Kundschaft das Kernstück des SAP-Angebots, die Betriebssteuerungssoftware S/4 Hana, auch in der Cloudversion akzeptiere und anwende. Denn ohne den großen Wachstumshebel bei der Stammkundschaft dürfte SAP das Erlösziel kaum schaffen. In Sachen Vertrieb müsse SAP daher ausbauen - aber auch die Konkurrenz schlafe nicht.Da sei es verständlich, dass nicht alle Analysten bei den günstigen SAP-Aktien zum Kauf raten würden. Nur 26 von 38 Analysten seien bullish gestimmt. Jüngst habe sich das Sentiment zudem etwas verschlechtert.Zur Vorsicht hätten vergangene Woche auch die Analysten von Oddo BHF gemahnt, die das Kursziel von 116 auf 104 Euro gesenkt hätten. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte sich im Cloud-Geschäft nur leicht beschleunigt haben, habe es geheißen. Im Geschäft mit Software-Lizenzen sei zudem die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr hoch und große Software-Projekte könnten vom März in das zweite Quartal verschoben worden sein.Angesichts der negativen Analystenkommentaren, die SAP in den vergangenen Tagen entgegengeschlagen hätten, habe sich die Aktie relativ stabil gehalten. In einem schwachen Markt für Technologieaktien habe das DAX-Papier in den vergangenen fünf Tagen nur 3,1 Prozent verloren.Damit sei zwar die 100-Euro-Marke wieder gerissen worden - der aktuell vorherrschende Seitwärtstrend sei jedoch noch nicht in Gefahr. Und nicht nur der charttechnische Trend bleibe unverändert, sondern auch fundamental lohne es sich nach Ansicht des "Aktionär" immer noch auf den Cloud-Wandel bei SAP zu setzen. Die Sorgen rund um die Konkurrenz und die Akzeptanz bei den Kunden könnten vom Markt zu stark eingepreist werden, wie der hohe Bewertungsabschlag indiziere. (Analyse vom 12.04.2022)Mit Material von dpaAFX