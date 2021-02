Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Konsolidierung zuletzt gehe es bei der Aktie von SAP am Montagvormittag schon wieder nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne das Papier mehr als zwei Prozent auf 107,04 Euro. Die Aktie von SAP profitiere dabei auch von einigen Kurszielanhebungen von Analysten.Die DZ BANK habe den fairen Wert für SAP angesichts des erfolgreichen Börsengangs der US-Tochter Qualtrics von 128,30 auf 129,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Berichtete Zahlen des Softwarekonzerns hätten größtenteils mit vorab vermeldeten Eckdaten übereingestimmt, habe Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für SAP nach den Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 119 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe das vergangene Jahr ordentlich beendet und seine Umsatzqualität verbessert, habe Analyst Charles Brennan in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Die Walldorfer lägen in der europäischen Branche ganz vorn, was den Transformationsprozess hin zu Cloud-Software angehe, und hätten in diesem Bereich umsatzseitig positiv überrascht. Zum neuen Kursziel habe Brennan auf den ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie verwiesen.Auch die Analysten der Deutschen Bank und der Privatbank Berenberg hätten ihre Kursziele erhöht: von 120 auf 125 Euro beziehungsweise von 115 auf 121 Euro. Beiden hätten ihr "buy"-Rating bestätigt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link