Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (16.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie von SAP müsse nach dem rasanten Kurssprung von knapp 13 Prozent auf das neue Allzeithoch erst einmal Luft holen. Auch heute starte die SAP-Aktie wieder mit roten Vorzeichen in den Handel. Dies habe einen für Aktionäre wichtigen Grund, denn gestern sei die Hauptversammlung von SAP gewesen und erfahrene Anleger wissen, dass die Aktie nach der Hauptversammlung "ex Dividende" handle. Der heutige Kursabschlag sei also auf den Dividendenabschlag von 1,50 Euro je Aktie zurückzuführen.Für Anleger also eher ein Grund zur Freude, denn wer spätestens am Tag der Hauptversammlung Aktien von SAP gekauft habe, könne sich über eine Rekorddividende freuen.Doch damit nicht genug: In seiner Rede auf der Hauptversammlung weise SAP-CEO Bill McDermott darauf hin, dass SAP ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm prüfe. Dies dürfte den Anlegern ebenfalls zugutekommen.In seiner Rede fasse McDermott noch einmal die hervorragende Entwicklung von SAP im vergangenen Geschäftsjahr zusammen und zeige die mittel- und langfristigen Ziele des Software-Konzerns auf.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der SAP-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link