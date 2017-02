ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (10.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie geht allmählich die Puste aus - AktienanalyseSAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken und stellt gleichzeitig die Weichen für die Zukunft, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Mittelpunkt stünden besonders Investitionen in die Cloud-Sparte. Bei diesem Geschäft würden Unternehmen nicht wie bisher Lizenzen kaufen, sondern ihre Geschäftsprozesse über Rechner von SAP laufen lassen und würden dafür eine Abo-Gebühr zahlen. SAP möchte mit diesem günstigeren und flexibleren Angebot vor allem seine Kundenbasis im Mittelstand stärken. Zwar würden auf das Walldorfer Unternehmen über die nächsten Jahre weitere Milliardeninvestitionen in den Aufbau neuer Rechenzentren zukommen, sie seien aber Erfolg versprechend angelegt. So habe der Umsatz im Cloud-Geschäft im letzten Jahr um 30 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro gesteigert werden können und sei damit deutlich stärker als der Gesamtumsatz gewachsen. Dieser sei um sieben Prozent auf 22,1 Milliarden Euro gestiegen, der Nettogewinn habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,65 Milliarden Euro gelegen.Bis 2020 wolle das derzeit nach Börsenwert wertvollste DAX-Unternehmen seinen Umsatz auf bis zu 29 Milliarden Euro steigern. Dem Aktienkurs gehe allerdings nach einem insgesamt starken Jahr 2016 allmählich die Puste aus. In diesem Jahr reicht es bisher nur zu einem Plus von rund 3,5 Prozent, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 10.02.2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:86,38 EUR +0,12% (10.02.2017, 16:04)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:86,321 EUR +0,34% (10.02.2017, 16:09)