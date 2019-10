Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com (31.10.2019/ac/a/d)



Die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) befinden sich seit dem Verlaufstief vom 7. Oktober bei 103,06 EUR in einem starken Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei am 11. Oktober ein Aufwärtsgap mit einer unteren Begrenzung bei 105,66 EUR entstanden. In der Folge sei es direkt weiter aufwärts gegangen. Das bisherige Verlaufshoch sei am 22. Oktober bei 120,94 EUR notiert worden. Während dieser Aufwärtsbewegung sei das zuvor noch offene Gap bei 119,40 EUR geschlossen worden. Damit sei nach oben kein Gap mehr offen. Jedoch befinde sich nun auf der Unterseite ein offenes Gap mit einer unteren Begrenzung bei 105,66 EUR. Dieses große offene Gap dürfte im weiteren Verlauf ebenfalls wieder geschlossen werden und warne die Bullen vor Übermut.Die Aktien von SAP hätten sich in den vergangenen Handelstagen seitwärts bewegt und würden im Bereich von 117,00/117,50 EUR konsolidieren.Die Long-Szenarien: Die aktuell laufende Konsolidierung könnte als Sprungbrett für einen weiteren Anstieg genutzt werden. Die nächste Anlaufmarke nach oben wäre dabei der Widerstand im Bereich von 121,00 EUR. Würden die Bullen die Titel noch weiter nach oben treiben, wäre mit einem Hochlauf bis zur grünen, steigenden Trendlinie zu rechnen, die aktuell bei 122,70 EUR verlaufe. Spätestens hier dürften die Aktien wieder nach Süden abdrehen und eine neue Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend starten.