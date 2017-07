XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

90,51 EUR -0,90% (20.07.2017, 15:07)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (20.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Der Konzern zeige weiterhin eine sehr dynamische Entwicklung, die im zweiten Halbjahr noch an Fahrt zulegen sollte. Ab dem Jahr 2018 dürften sich die umfangreichen Investitionen in erhöhter Profitabilität niederschlagen. Der erhöhte Ausblick bestätige die bereits im April angehobene Planung des Analysten.Entsprechend bestätigt Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, seine Kaufempfehlung für die SAP-Aktie mit Kursziel EUR 104,00. (Analyse vom 20.07.2017)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,799 EUR -1,14% (20.07.2017, 15:18)