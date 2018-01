Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) bringt die technologische Revolution in die Unternehmen und entwickelt Innovationen, die nicht nur die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen.



Als Marktführer im Bereich hilft die SAP Unternehmen jeder Größenordnung und Branche, ihre Effizienz zu steigern. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 251.000 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen. (30.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) fest.Auch wenn das vierte Quartal 2017 etwas schwächer als erwartet ausgefallen sei, habe der Walldorfer Konzern ein Rekordjahr präsentiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die operative Richtung stimme. Auch im laufenden Jahr dürften aber die Währungkurse schmerzen. Die Callidus-Übernahme sehe Donie als strategisch günstige Weiterentwicklung. Eine positive Kursdynamik in Verbindung mit verbesserten Margen erwarte er erst für 2019.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die SAP-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 99 Euro bekräftigt. (Analyse vom 30.01.2018)