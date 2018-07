Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

102,40 EUR -0,19% (16.07.2018, 08:40)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

102,78 EUR (13.07.2018)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (16.07.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Topbildung möglich - ChartanalyseVon Februar bis Anfang April dieses Jahres dauerte eine Bodenbildungsphase bei den Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) an, die den vorherigen Abwärtstrend stoppte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Kaufsignal, den der Ausbruch über den Widerstand bei 89,38 EUR mit sich geführt habe, habe der Wert eine massive Rally gestartet, die über das damalige Allzeithoch und bis auf die neue Rekordmarke bei 105,28 EUR geführt habe. Dort sei die Kaufwelle gestoppt und die Aktien seien in eine deutliche Korrektur übergegangen, die unter die Haltemarken bei 100,70 und 98,84 EUR geführt habe. Erst an der übergeordneten Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 96,50 EUR seien die Bullen wieder in den Wert zurückgekommen und hätten das frühere Rekordhoch bei 100,70 EUR zurückerobert. Um den Aufwärtstrend der Vormonate jedoch erfolgreich fortzuführen, müssten die Bullen jetzt noch dynamischer agieren.Ausblick: Die Aktien von SAP würden sich in einer Phase befinden, in der es jederzeit zu einer mittelfristigen Topbildung kommen könne. Die Bullen dürften sich keine Schwäche erlauben.Die Short-Szenarien: Gelinge es der Käuferseite jetzt nicht, den Wert über die kleinere Hürde bei 104,00 EUR anzutreiben, würde sich die Lage bei den Aktien eintrüben. Werde anschließend auch die Unterstützung bei 100,00 EUR unterschritten, hätten die Bären einen Etappensieg errungen. In der Folge dürfte die Unterstützung bei 98,84 EUR attackiert werden. Darunter wäre die zentrale Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit der Weg für eine Verkaufswelle bis 95,04 und 93,08 EUR frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: