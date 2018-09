Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (27.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Auf Jahres-, Quartals- und Monatsbasis zähle die SAP-Aktie zu den klaren Outperformern im DAX. Aus charttechnischer Sicht komme jetzt noch die Auflösung des Konsolidierungsdreiecks nach oben hinzu, welches die Analysten als Taktgeber definiert hätten. Der beschriebene Ausbruch sei gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch bei 108,52 EUR, so dass in der Summe zwei starke Signale für eine unverändert trendfolgende Positionierung vorlägen. In die gleiche Kerbe schlage auch die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompasses", der für die SAP-Aktie einen idealtypischen Haussetrend ausweise.Weiterer Rückenwind komme vom trendfolgenden MACD, der in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren sei, sowie von einer bis Anfang November anhaltenden saisonalen Stärkephase. Aus der Höhe des abgeschlossenen Konsolidierungsmusters ergebe sich nun ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 113 EUR. Um die beschriebene Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte das Papier in Zukunft nicht mehr in das beschriebene Dreieck (obere Begrenzung akt. bei 104,64 EUR) zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:107,80 EUR +0,75% (14.09.2018, 17:35)