Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

92,126 EUR +1,70% (30.06.2017, 10:16)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (30.06.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Lange Zeit habe die SAP-Aktie wie an der Schnur gezogen von einem Hoch zum nächsten gestrebt. Zuletzt habe sich die Stimmung allerdings gedreht, was technisch motivierte Anleger an den jüngsten beiden Abwärtsgaps sowie dem Rutsch unter die 38-Tages-Linie (akt. bei 94,65 EUR) festmachen könnten. Noch schwerwiegender sei möglicherweise das gestern vervollständigte Doppeltopp, welches mit dem Rutsch unter das Tief vom 12. Juni bei 91,86 EUR Realität geworden sei. Aufgrund der negativen Weichenstellung ergebe sich nun ein weiteres Abschlagspotenzial von rund 5 EUR, das gut mit der 200-Tages-Glättung (akt. bei 86,28 EUR) harmoniere. Auch die höheren Zeitebenen würden derzeit die Risiken betonen.Im Wochenbereich würden die frischen Ausstiegssignale seitens des RSI und des MACD hervorstechen. Mit Blick auf das nahende Wochenende bzw. den nahenden Monatsultimo würden zudem jeweils negative Candlestickmuster in Form eines "bearish engulfing" drohen. Auf Wochenbasis könnte der aktuelle Kerzenkörper sogar die Pendants der letzten neun Wochen umschließen.Als Absicherung für neue Shortpositionen bietet sich die verbliebene Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 94,35 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 30.06.2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:91,90 EUR +1,11% (30.06.2017, 09:59)