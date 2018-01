ISIN SAP-Aktie:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (25.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Q4-Ergebnisse mit Spannung erwartet - AktienanalyseMit Spannung blicken Anleger den vorläufigen Ergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017 von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) entgegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Offiziell plane der Softwarekonzern, die Daten am 30. Januar bekannt zu geben. In den Vorjahren hätten die Walldorfer die Veröffentlichung aber meist um einige Tage vorgezogen. Der besondere Fokus liege - wie immer bei SAP - auf der Entwicklung der Profitabilität. Denn die ersehnte Kehrtwende bei der operativen Marge habe das Vorstandsteam von SAP bereits seit einiger Zeit zugesichert. Hintergrund: Der Einstieg in das zukunftsträchtige Geschäft mit Cloud-Software wachse zwar kräftig, allerdings seien die Margen noch zu gering. Daher gehe die bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern (EBIT) schon seit einigen Jahren zurück. Allerdings habe der Finanzvorstand die Trendwende bereits für das vierte Quartal in Aussicht gestellt. Analysten erwarten im Schnitt für 2017 eine operative Marge von 35,1 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:90,74 EUR -1,66% (25.01.2018, 16:04)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,73 EUR -1,80% (25.01.2018, 16:19)