Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Kursverlauf bereitet Sorge - ChartanalyseAm Donnertag hat der Softwareriese SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) seine Bilanz für das zweite Quartal vorgestellt und leicht enttäuscht - das Wertpapier zeigt aber kaum eine Reaktion und bewegt sich weiter in der bisherigen Handelsspanne der Vorwochen seitwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im abgelaufenen Quartal habe SAP operativ nicht ganz so viel verdient wie von Analysten zuvor erwartet worden sei. Von April bis Juni habe das um Sondereffekte und Währungseinflüsse bereinigte Betriebsergebnis um drei Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zugelegt. Analysten hätten im Vorfeld mit 1,59 Milliarden Euro gerechnet - Der Umsatz sei hingegen etwas stärker als erwartet um neun Prozent auf derzeit 5,78 Milliarden Euro gestiegen.Charttechnisch stecke die Aktie aber seit der Downgrade der Technologiebranche gegen Ende Juni in einer markanten Seitwärtsbewegung zwischen 89,25 und 92,13 Euro unterhalb des EMA 50 fest. Weder Bullen noch Bären hätten bislang den Kurs der Aktie nachhaltig beeinflussen können. Sorge bereite der Kursverlauf aber dennoch - eine Auflösung einer Rechteckformation nach einem vorangegangenen Abverkauf deute sehr häufig auf eine baldige Fortsetzung der Korrektur hin. Obwohl die Horizontalunterstützung bei 89,25 Euro noch für Halt sorgen könne, impliziere das Chartbild in seiner aktuellen Daseinsform sukzessive Schwäche.Noch dürfte es für ein direktes Investment etwas zu früh sein, erst wenn die SAP-Aktie den Unterstützungsbereich um 89,25 Euro nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs zur Unterseite verlässt, wird ein Rückzug der Kursnotierungen auf das Niveau von 86,00 Euro favorisiert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.07.2017)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:91,20 EUR -0,71% (20.07.2017, 11:17)