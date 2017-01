XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 335.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (24.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Konzern wachse nach wie vor solide. Bis 2020 traue er sich dank eines stark wachsenden Cloud-Geschäftes mehr zu.In Q4 habe SAP den bereinigten operativen Gewinn verfehlt. Mit 2,37 Mrd. Euro habe man den unter den erwarteten 2,4 Mrd. Euro gelegen. Im Gesamtjahr habe der Konzern aber seine hochgesteckten Ziele erfüllt. Unterm Strich habe man ein Ergebnis von 3,03 Euro je Aktie erzielt.Finanzvorstand Luka Mucic habe sich mit der Entwicklung im letzten Geschäftsjahr zufrieden gezeigt: "Die SAP hält ihre Zusagen kontinuierlich ein und hat alle angehobenen Prognosen für das Gesamtjahr erfüllt. Außerdem erzielten wir 2016 beim operativen Cashflow einen Anstieg von 27 Prozent. Das Wachstum von 40 Prozent bei den New Cloud Bookings im vierten Quartal war beeindruckend."Auch wenn größere positive Überraschungen ausgeblieben seien, bleibe "Der Aktionär" für die SAP-Aktie optimistisch. Denn fundamental sei der Konzern klar auf Wachstumskurs.Investierte Anleger setzen bei der SAP-Aktie weiter auf steigende Kurse - Stopp bei 65 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2017)Börsenplätze SAP-Aktie: