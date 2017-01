ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 335.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (24.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Jahreshöchststände bei 84,91 Euro im Visier - ChartanalyseFrisch vorgelegte Quartalszahlen des Softwareherstellers SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zeigen das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs und für deutliche noch einmal die Wichtigkeit die Umstellung auf Cloud-Software zur Miete - damit reiht sich auch dieser Wert in die DAX-Gewinnerliste mit ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die charttechnische Lage präsentiere sich bei der Software-Schmiede allerdings etwas verfahren - nach einem starken Kursanstieg Mitte 2016 tendiere das Wertpapier seit Anfang August in einer groben Seitwärtsphase zwischen 75,07 und 84,91 Euro seitwärts. Weder Bullen noch Bären hätten es geschafft, deutliche Akzente zu setzen, wobei die Käufer das Chartbild bei SAP tendenziell dominieren würden. Trotzdem sei es bereits dieses Jahr gelungen, frische Jahreshochs zu markieren, allerdings sei das Wertpapier von SAP auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie die Horizontalunterstützung um 81,68 Euro im heutigen Handel wieder zurückgefallen. Doch die starken Zahlen könnten der Aktie nun auf die Beine helfen und möglicherweise wieder für steigende Kursnotierungen sorgen.Der klare Einstieg der Käufer im Bereich der Horizontalunterstützung von 81,68 Euro könnte nun für einen baldigen Test der Jahreshöchststände bei 84,91 Euro sorgen, bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber sogar Kurspotenzial bis in den Bereich von grob 87,00 Euro freisetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.01.2017)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:83,03 EUR +0,19% (24.01.2017, 12:29)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:82,947 EUR -0,54% (24.01.2017, 12:42)